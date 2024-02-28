كارثة بالطاقة والاتصالات.. البقعة المُطلِقة لأقوى توهج شمسي تتجه الآن نحو الأرض!

لقد نمت البقعة الشمسية AR3590، التي أطلقت مؤخرًا ثلاثة توهجات شمسية من الفئة X في أقل من 24 ساعة، بشكل أكبر وأصبحت الآن موجهة بشكل مباشر تقريبًا نحو الأرض، مما يضعنا في مرمى المزيد من العواقب الكارثية.

استمرت البقعة الشمسية العملاقة شديدة النشاط، والتي أطلقت العنان لثلاثة توهجات شمسية من الفئة X في أقل من 24 ساعة الأسبوع الماضي، في الانتفاخ وهي الآن موجهة مباشرة نحو الأرض مُنذرة بمزيد من الانفجارات المحتملة.

نتائج مدمرة

وأفاد موقع Spaceweather.com أن فترة من الهدوء المقلق تشير إلى أن البقعة المظلمة المتنامية يمكن أن تستعد لثوران هائل آخر، والذي يمكن أن يصطدم بكوكبنا مع نتائج مدمرة محتملة.

ظهرت البقعة الشمسية AR3590 لأول مرة على جانب الشمس المواجه للأرض في 18 فبراير الجاري، وسرعان ما تضخمت لتصبح رقعة مظلمة أوسع بعدة مرات من كوكبنا.

وفي 21 فبراير، قام AR3590 بقذف زوج من التوهجات من الفئة X - أقوى نوع من التوهجات الشمسية - بحجم X1.7 وX1.8.

وفي 22 فبراير، أطلقت نفس البقعة الشمسية توهجًا هائلًا X6.3، وهو أقوى انفجار شمسي منذ أكثر من ست سنوات.

سقوط الأقمار الصناعية

تسببت جميع التوهجات الثلاثة في انقطاع مؤقت للراديو على الأرض، لكن لم يطلق أي منها قذفات إكليلية جماعية (CMEs) - سحب من البلازما الممغنطة التي يمكن أن تصطدم بالدرع المغناطيسي لكوكبنا أثناء طيرانها عبر الفضاء.

وإذا كان أي من هذه الانفجارات الكبيرة قد أطلق انبعاث إكليلي على الأرض، فمن الممكن أن تؤدي سحب البلازما الناتجة إلى عواصف مغناطيسية أرضية شديدة - وهي اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن تسمح للإشعاع الشمسي بالتأثير على البنية التحتية الأرضية، وإثارة عروض شفقية مذهلة وتسبب سقوط الأقمار الصناعية والعودة إلى الأرض.

ومنذ التوهجات الثلاثية من الفئة X، استمر AR3590 في النمو، وتضاعف حجمه تقريبًا. وهي الآن واحدة من أكبر البقع الشمسية في الدورة الشمسية الحالية، والتي بدأت في عام 2019، حسبما ذكر موقع Spaceweather.com.

خط النار

وتشير البقعة الشمسية العملاقة حاليًا "بشكل مباشر تقريبًا" نحو الأرض، وفقًا لموقع Spaceweather.com. لذا، إذا انفجر توهج كبير آخر من الفئة X من الشمس وأطلق انبعاثًا من الانبعاث الإكليلي، فسيكون كوكبنا في خط النار.

يبلغ حجم AR3590 الآن حوالي 60٪ من حجم البقعة الشمسية الضخمة التي ولدت حدث كارينغتون - وهي عاصفة شمسية ضخمة في عام 1859 يُعتقد أنها أكبر عاصفة شمسية في التاريخ المسجل تضرب الأرض.

وإذا أطلق توهج على مستوى حدث كارينغتون انبعاث إكليلي على الأرض اليوم، فقد يتسبب ذلك في تعطيل طويل المدى لشبكات الطاقة العالمية ويمحو معظم المركبات الفضائية الموجودة في مدار حول الأرض، مما يؤدي إلى أضرار بقيمة تريليونات الدولارات.

البقعة الشمسية AR3590 ليست كبيرة بما يكفي لإثارة هذا النوع من العواصف الشمسية، ولكن حتى لو ألقت كتلة من الكتل الإكليلية تبلغ نصف قوتها نحونا - وهو أمر محتمل - فإنه لا يزال من الممكن أن يسبب مشاكل خطيرة.

إن الزيادة الأخيرة في حجم وتواتر البقع الشمسية، فضلا عن العواصف الشمسية الأكثر تواترا وقوة، هي علامات واضحة على أن الشمس تقترب بسرعة من الذروة الانفجارية في دورتها التي تبلغ 11 عاما تقريبا، والمعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية.

ويعتقد العلماء الآن أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية يمكن أن يصل خلال النصف الأول من هذا العام، وهو أسرع بكثير مما توقعه الخبراء في الأصل.