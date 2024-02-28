عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: إسقاط المعونات الإغاثية على غزة رسالة قوية تؤكد دعم مصر للقضية

الربان عمر صميدة،
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، إعلان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى بأن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا، ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

 

واكد حزب المؤتمر، إن قيام القوات الجوية المصرية بإسقاط المعونات الإغاثية المصرية على غزة تستهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، و رسالة قوية من مصر تؤكد على دعمها للقضية الفلسطينية.


وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن إسقاط المعونات الإغاثية المصرية على غزة خطوة إنسانية نبيلة تُعكس روح التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني، وتأكيد على التزام مصر بمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

 

وأضاف حزب المؤتمر، أن المعونات الإغاثية المصرية تشمل مواد غذائية وطبية أساسية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية.

 

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تواصل جهودها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.


وتابع حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تخوض ملحمة إنسانية من أجل تقديم إدخال المساعدات بما يساهم فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، مما يعكس حجم التضامن المصرى مع أهالينا فى قطاع غزة، وحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات سواء السياسية أو الإنسانية.

 

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن مصر تقوم بدورها السياسى والإنسانى على أكمل وجه، سواء من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، أو من خلال دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح المصرى.

حزب المؤتمر مجلس الشيوخ الامارات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي لطفل فلسطيني: الله قادر على الدعم والنصر

مساندة مصرية وخدمات طبية للمصابين.. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أحداث غزة

رنا رئيس: نتشرف بوجود أهلنا من غزة في «قادرون باختلاف»

نفسي أحضن الرئيس.. الطفل الفلسطيني عبدالله: هرجع غزة تاني وهفتح لكم الأبواب

شكر الرئيس على علاجه في مصر.. السيسي يلبي طلب طفل فلسطيني ويقبله

الحكومة تدرس إنشاء مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب باستثمارات 4 مليارات دولار|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ