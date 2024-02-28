قادرون باختلاف.. بطلة من ذوي الهمم تبهر الحضور بالتحدث بالإيطالية.. شاهد

شارك الفنان شيكو في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر على المسرح ومعه فتاتين من أبطال ذوي الهمم .

وأبهرت إحدى بطلات ذوي الهمم الحضور بالحديث باللغة الإيطالية بطلاقة.

وقاطعها الفنان شيكو مازحا: "أنا معرفش حاجة عن إيطاليا غير البيتزا والمكرونة وهما اللي عملوا فيا كده".

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.