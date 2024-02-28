الشرطة كسرت المحل وقبضت على أخويا.. حقيقة شكوى صاحب معرض سيارات بالبحيرة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن إدعاء مالك معرض سيارات (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بقيام قوة أمنية تابعة للمركز بإتلاف محتويات معرض السيارات الخاص به والقبض على شقيقه بدون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالشكوى ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط شقيق الشاكى أثناء تواجده بمعرض الشاكى ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات " أجنبية مختلفة" – سيارة ملاكى بدون لوحات).

وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. وأن كافة الإجراءات التى تم إتخاذها جاءت فى الإطار القانونى.

وبإستدعاء الشاكى وبسؤاله أقر بالإدعاء الكاذب وعلل ذلك بهدف الإستفادة من شكواه أمام الجهات المختصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.