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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: مشاركة الرئيس باحتفالية قادرون باختلاف رسالة جبر خواطر لذوي الهمم

علي مهران، رئيس لجنة
علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنسخة الخامسة لاحتفالية قادرون باختلاف، بمثابة رسالة جبر خواطر لذوي الهمم تجسد طاقة أمل ورحمة وقدرة كبيرة على التحدي والنجاح.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن تنظيم احتفالية قادرون باختلاف للسنة الخامسة على التوالي  رسالة تؤكد أن المستحيل في مصر لا مكان له، وأن أصحاب الهمم في الجهورية الجديدة يتمتعون بدعم غير مسبوق.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي، جعل من ذوى القدرات الخاصة، مصادر افتخار فى المجتمع بعدما كانت تراهم أسرهم أعباء ثقيلة.

وأشار النائب علي مهران ، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تأكيد على مكانة ذوى الهمم، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التى يشاركون فيها باقتدار، قائلا:" منذ رعاية الرئيس السيسي لقادرون باختلاف يتسابقون فى إظهار أقصى إبداعاتهم التى يمكن للدولة أن تستفيد منها فى شتى المجالات.

وأشاد رئيس صحة الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي التي أكدت على فخره واعتزازه بما يحققه اصحاب الهمم، من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات، ما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها، وهو ما يعزز في الوقت نفسه من طموحاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وكذلك إتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى أن تركيز احتفالية قادرون باختلاف على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومعاناتهم الناجمة عن القصف الإسرائيلي دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية ومساعدتها للشعب الفلسطيني وتقديم كافة الدعم الممكن للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار فلسطين مرة أخرى.

احتفالية قادرون باختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي القدرات الخاصة القصف الإسرائيلي فلسطين

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