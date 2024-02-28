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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تُشكل تربية الحيوانات خطرًا على كوكبنا؟.. خبير يكشف التفاصيل لقراء صدى البلد

صدى البلد

هل تُشكل تربية الحيوانات خطرًا على كوكبنا؟.. تدور نقاشات حامية بين الخبراء حول مدى هذا السؤال ومسؤولية قطاع الثروة الحيوانية عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

وللحديث حول هذا الموضوع لجأ موقع “صدى البلد” إلى الدكتور محمود سلامة الهايشة، الكاتب والباحث المتخصص في الثروة  الحيوانية للتعليق على قضية تأثير تربية الحيوانات على البيئة، وقال إن العالم أصبح على صفيح ساخن بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، وأن تربية الحيوانات لها علاقة بإنتاج غاز الميثان بالتحديد، ومصدر من مصادر انبعاث الميثان وهو من الغازات الدفيئة القوية، الذي ينتج عن هضم الحيوانات المجترة (هناك حيوانات مجترة كبيرة مثل الأبقار والجاموس، وحيوانات مجترة صغيرة وهي الأغنام والماعز).

كما تنتج عملية تحلل روث الحيوانات غاز الميثان وأكسيد النيتروز الذي يعد من الغازات الدفيئة أيضا.

إنتاج الأعلاف:

تتطلب تربية الحيوانات كميات كبيرة من الأعلاف التي تزرع على أرضٍ تتطلب إزالة الغابات واستخدام الأسمدة، كما يستخدم الوقود الأحفوري (السولار والبنزين) في نقل الحيوانات.

تأثير الغازات الدفيئة الناتجة من الثروة الحيوانية على تغيير المناخ:

ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات في أنماط الطقس ( والجفاف الفيضانات أو الأعاصير) وارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد.

حلول لتقليل انبعاث الغازات الدفية من الثروة الحيوانية:

تقليل استهلاك اللحوم من خلال تغيير أنماط الغذاء

تحسين كفاءة انتج الحيوان، من خلال استخدام تقنيات حديثة في تغذية الحيوان، وإدارة روث الحيوانات بشكل أفضل، وزراعة الأعلاف يشكل مستدام، لتقليل الغازات الدفيئة.

جدير بالذكر أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في تغير المناخ تعادل مساهمة قطاع النقل، وتطالب العديد من المنظمات الدولية بالحد من الانبعاثات الناتجة عن تربية الثروة الحيوانية.


 هل اللحوم النباتية ستحل أزمة الغازات الدفيقة الناتجة عن تربية الحيوانات؟

تلعب اللحوم النباتية دورا في تقليل الانبعاثات ولها العديد من المميزات الأخرى مثل الحفاظ على الموارد التي تستخدم في تربية الحيوانات، لكنه من غير المرجح أن تحل أزمة تغير المناخ بشكل كامل لعدة أسباب كالآتي:

-التأثير على صحة الانسان، لا تزال هناك مخاوف من التأثير طويل المدى للحوم النباتية على صحة الإنسان

- التكلفة العالية فلا تزال اللحوم النباتية أغلى من اللحوم الحيوانية بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها

- الذوق العام فالكثير من الناس تفضل طعم اللحوم الحيوانية على نظيرتها النباتية

- التوافر.. اللحوم النباتية غير متوفرة بشكل كبير

وبالتالي تكون الخلاصة أن "اللحوم النباتية ليست حلا، ونحتاج إلى المزيد من الدراسات للتوصل إلى حلول أفضل لخفض تكلفة اللحوم النباتية وتأثيرها على صحة الإنسان، أو تقليل الانبعاثات الناتجة عن تربية الحيوانات.

خطط مصر للسيطرة على أزمة تغير المناخ:

عملت مصر للسيطرة على أزمة تغير المناخ مبكرا من خلال حماية السواحل الشمالية، من خلال إنشاء سدود بحرية وجدران خرسانية لحماية المناطق الساحلية من الغرق

- تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تآكل الأراضي الزراعية في دلتا مصر

-إعادة وتأهيل الشبكة القومية لقنوات المياه، وتحسين طرق الري، والمشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية ودعم البنية التحتية لتكون أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، الوصول الأسرع عبر شبة الطرق والكباري يقلل استهلاك الوقود الأحفوري.

-تطوير أنظمة الحماية من الفيضانات وجمع مياه الأمطار، تحسين أنظمة خدمات المياه والصرف الصحي،

-الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة الطاقة، دعم استخدام وسائل الموصلات العامة وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع مشروعات النقل الأخضر، مثل شبكة المترو وإنشاء خطوط جديدة للنقل العام ورفع الوعي وأهمية الحفاظ على البيئة، دعم البحث العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمشاركة الدولية والتوقيع على اتفاقية باريس للمناخ، والمشاركة في المؤتمرات الدولية مثل كوب 27 في شرم الشيخ عام 2022 ، لتبادل الخبرات والتعاون مع دول العالم في مواجهة التحديات، وتخصيص ميزانية ضخمة للتكيف مع المناخ وتقليل انبعثات الغازات الدفيئة وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وإصدار سندات خضراء لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، والمزيد من دعم الدول المتقدمة لمواجهة التحديات.

د.محمود الهايشة

وأشار الدكتور محمود سلامة الهايشة إلى أن العالم أجمع يولي اهتماما كبيرا بقضايا المناخ لأن هناك بعض الظواهر الطبيعية التي حدثت مثل الفيضانات الشديدة والجفاف وموجات حارة وموجات باردة وغيرها والبعض يفسر ذلك بسبب التغيرات المناخية وأن السبب فيها هو نشاط الإنسان وزيادة الانبعاثات الحرارية، ويجب على الدول المتقدمة المتسببة فى التغيرات المناخية مساعدة الدول النامية في تقليل الانبعاثات والغازات عن طريق مساعدتها في عمل صناعات صديقة للبيئة وأقل في الملوثات.

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الحيوانات خطر ا تربية الحيوانات البيئة التغير المناخي

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