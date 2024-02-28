بطلة من ذوي الهمم: عايزين يا ريس أفلام للمكفوفين.. والسيسي: هنعمل كده

وجهت تاليا إحدى بطلات ذوي الهمم حديثها للرئيس السيسي،: "عايزة أطلب طلب منك يا ريس أنا اتفرجت على فيلم كارتون أجنبي ومعمول مخصوص للمكفوفين".

وتابعت تاليا: "هل ممكن في الأفلام والكرتون عندنا يتعملوا بنفس الطريقة عشان نعرف نتبسط بيهم".

ورد الرئيس السيسي: "إن شاء الله وزارة الثقافة ووزارة الشباب يعملوا كده وإحنا مستعدين لده وإن شاء الله هنعمل كده".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.