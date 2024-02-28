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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 100 سنة 24 يوم تأخير

غدًا الخميس .. لماذا اعتبرته فلكية جدة يومًا كبيسًا؟

أرشيفية
أرشيفية

اعتبرت الجمعية الفلكية بجدة في المملكة العربية السعودية  يوم غدٍ الخميس "يومًا كبيسًا"، وفق ما نشرت صحيفة الرياض.

وذكرت الصحيفة أن  يوم غد الخميس 29 فبراير 2024 يوافق ما يعرف بــ "اليوم الكبيس" وذلك لأنه على عكس معظم السنوات البسيطة التي يكون فيها فبراير 28 يوماً فقط.

ويؤدي اليوم الكبيس أو اليوم الإضافي إلى تطويل في عدد أيام العام لتصبح 366 يوماً وليس 365 يوماً.

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أنه من المعروف أن الكرة الأرضية تتحرك حول الشمس من على مسافة متوسطة 149,600,000 مليون كيلومتراً وهي تندفع في مدارها بسرعة 108.000 كيلومتراً بالساعة.

وذكر أن الكرة الأرضية تكمل دورة واحدة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 965,606,400 مليون كيلومتراً وذلك في 365 يوماً و 5 ساعات و 48 دقيقة و 46 ثانية.

وبين أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ولتسهيل عملية الحساب حُذفت الكسور من الساعات والدقائق والثواني وتم إهمال هذا الربع ولكن في السنة الرابعة كما هو الآن في 2024 يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم يُضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوماً.

وكانت آخر سنة كبيسة سنة 2020 وسيتكرر حدوث السنة الكبيسة في عام 2028 المقبل.

 

وأشار أبو زاهرة, إلى أن هذا اليوم الكبيس ضروري للحفاظ على التقويم، متزامناً مع فترة دوران الأرض حول الشمس، وبدون هذا اليوم الإضافي كل أربع سنوات، سنفقد ما يقرب من 6 ساعات كل عام.

وبعد 100 عام فقط، فإن التقويم بدون "السنوات الكبيسة" سيكون متأخراً بحوالي 24 يوماً تقريباً بالنسبة للأيام الموسمية الثابتة مثل الاعتدال الربيعي أو الانقلاب الشتوي.

 

 

 

 

 

الجمعية الفلكية جدة السعودية اليوم الكبيس

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