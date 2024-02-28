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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يلقي اهتمامًا للأسرى.. اتهام نتنياهو بعرقلة صفقة تبادل المحتجزين لأسباب شخصية

نتنياهو
نتنياهو

اعتبرت صحف عبرية أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو هو سبب التأخر إلى الآن في اتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وذكرت الصحف أن  نتنياهو يعطل الصفقات لمصالحه الخاصة وصورته الحزبية، وهو ما يقول بأن التفاؤل بشأن مسار مفاوضات باريس ليس إلا أمر وهمي.

وأفادت القناة 12 العبرية أن نتنياهو  يماطل بعدما قدم مطلباً جديداً متشدد يتمثل في إبعاد أسرى فلسطينيين من المهمين إلى خارج غزة وهو الأمر الذي ترفضه حماس.

وكشفت إن المفاوضين الصهاينة فوجئوا بتقليص التفويض الممنوح لهم من نتنياهو  وذلك مع تصريحاته حول توجهه لتنفيذ عملية رفح حتى لو تم إبرام الصفقة.

وأكدت أن ذلك يعني بوضوح  أنه ليس مهتمًا بالتوصل إلى اتفاق لأسباب سياسية وحزبية.

وكشفت القناة 13 العبرية أن نتنياهو وجه لوم حاد لرئيس المخابرات (الموساد) ديفيد برنيع والمفاوضون الآخرون الذين قدموا معه من باريس، زاعمًا أنهم لم يتفاوضوا بالشكل الصحيح.

صحف عبرية رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو

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