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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار أسعار الذهب عالميا وترقب لبيانات التضخم

الذهب
الذهب

يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الاستقرار النسبي مدفوعة في ذلك بالمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2030.12 دولاراً للأوقية فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % لتصل إلى 2039.40 دولار للأوقية.
ويعني ذلك أن هناك تراجع نسبي للذهب مقارنة بفورة نشاطه أواخر العام الماضي، حيث وصلت أسعار المعدن الثمين للأوقية إلى 2,037 دولارًا في منتصف ديسمبر الماضي.

 

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 885.60 دولاراً للأوقية.

وتراجع البلاديوم بنحو واحد  في المائة إلى 927.04 دولاراً للأوقية. 
كما ونزل سعر الفضة 0.1 % إلى 22.40 دولاراً للأوقية.

يأتي ذلك، فيما ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف  يبلغ  0.2 %.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وكذلك  بيان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن التضخم غدا الخميس، وفق ماذكر موقع مينت.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الرغبة في حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

 

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