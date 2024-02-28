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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع الدولار.. سعر الروبل أمام العملة الأمريكية والصينية

الروبل والدولار
الروبل والدولار

صمد الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بحدوث تراجع غير كبير أمامه في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء.

وزاد سعر الدولار أمام الروبل الروسي في بداية تعاملات بورصة موسكو اليوم بواقع 17.31 كوبيكا وذلك بمقارنة بسعر الصرف عند إغلاق الأمس.

ووفق ذلك بلغ الروبل أمام الدولار مستوى 92.2256 روبلا، وفق ما ذكرت  وسائل إعلام متفرقة.


يأتي ذلك فيما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 3.53 كوبيكات ليصل إلى 99.9647 روبلا.
وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.45 كوبيكا ليبلغ 12.735 روبلا.

يأتب ذلك فيما حقق الدولار الأمريكي خسائر في جلسة السابعة على التوالي  من التداول أمس مقابل سلة من العملات .

وذكر موقع انفيستنج أن غياب محركات جديدة منذ صدور تقريري مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، أدى إلى تراجع الدولار قليلاً، مما سمح للعملات الأخرى بالارتفاع.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن هذا الأسبوع يمكن أن نشهد تغييرا، حيث تستعد الأسواق للبيانات الصادرة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى سلسلة من تقارير التضخم على مستوى العالم.

وتابع التقرير أنه مع أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليسوا في عجلة من أمرهم على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة.

الروبل الروسي الدولار الأمريكى

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