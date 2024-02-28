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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكانه تحت الأرض.. المخابرات الأمريكية تدعم الاحتلال للقبض على السنوار

السنوار ونتنياهو
السنوار ونتنياهو

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلًا عن مصادر مخابراتية، أنه لا يزال قائد حركة المقاومة حماس موجودًا في غزة في أحد أنفاقها.

وذكرت أن المخابرات الإسرائيلية تحاول الوصول إليه مشيرة إلى أن الوصول إليه يعد ذا ثمن غالي.

ويتخوف الإسرائيليون من تحدي  الوصول إليه لأنه سيكون ثمة مخاطرة كبيرة على الأسرى.

ذكرت الصحيفة أن قائد حركة حماس يحيى السنوار لا يزال في أنفاق غزة في خان يونس وبالقرب من مكان تواريه عن الأنظار يوجد أسرى إسرائيليون.

وزعم  مسئول في الكيان الاحتلالي أن هناك إمكانية للوصول إلى السنوار وأنه الأمر يهدده فقط المخاطرة بحياة الأسرى .

وكشفت الصحيفة إن الولايات المتحدة تشارك أيضا في عمليات البحث والتتبع  المخابراتية عن السنوار.

ويساعد  محللون وضباط مخابرات أمريكية الاحتلال في تفسير المعلومات ورسم خرائط لأنفاق المقاومة.

ويعتبر الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدو الكيان الأول الذي يجب القضاء عليه.

واشنطن بوست مصادر مخابراتية قائد حركة المقاومة يحيى السنوار نتنياهو

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