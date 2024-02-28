الرئيس التنفيذي لـ "قادرون باختلاف": السيسي يوفر كل الدعم لذوي الهمم

أشادت أمل مبدى الرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف ، الشكر والتقدير على الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على المشاركة في فعاليات قادرون باختلاف.

وقالت أمل مبدى في تصريحات لها على قناة " إكسترا نيوز"، :" الرئيس السيسي يوفر كل الدعم لذوي الهمم ".

وأضافت امل مبدى:" رأينا اليوم في الاحتفالية عدد من ذوي الهمم وهم قادرين على التعبير عن أنفسهم ، وأوجه كل الشكر لفنانين مصر على مشاركتهم في الاحتفالية".

وتابعت امل مبدى:" دعم الرئيس السيسي لذوي الهمم مكسب كبير، وراأيا الرئيس السيسي يزيد حجم الدعم المالي الموجهة لذوي الهمم ".

واكملت امل مبدى:" الرئيس السيسي يدعم صندوق قادرون باختلاف منذ إنشاء الصندوق ووجه اليوم بتوفير 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف".