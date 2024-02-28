إحنا مش بنخبي حاجة.. الرئيس السيسي يكشف تفاصيل أموال صفقة رأس الحكمة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع رأس الحكمة، قائلا: «إحنا واضحين مع الشعب المصري في طرح أي أمر، وإحنا صادقين ومش بنخبي حاجة».

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف، :«مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام وليس في شهور الصيف فقط وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر، المشروع يعتبر أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط».

وأضاف الرئيس السيسي، أن الأرقام التي تم إعلانها عن قيمة صفقة رأس الحكمة وصل جزءا منها أمس ودخل البنك المركزي، معقبا: «إحنا واضحين ونعتمد الشفافية مع الشعب المصري في طرح أي أمر».

استثمار 35 مليار دولار في شهرين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير للإمارات، قائلا: «أوجه الشكر للأشقاء في الإمارات وعلى رأسهم أخويا الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات».

وأردف الرئيس السيسي: «مفيش حد في العالم بيحط استثمار 35 مليار دولار في شهرين وده مش سهل، وأشقائنا في الخليج يدعمون مصر، خاصة أن الظرف الاقتصادي في مصر صعب منذ 4 سنوات بداية من أزمة كورونا».