وزير التنمية المحلية: 206 متدربين يجتازون 6 دورات بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء ، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع والعشرون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ206 متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ببناء وتأهيل قدرات ومهارات العاملين بالمحليات باعتبار التدريب من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ببناء وتأهيل قدرات ومهارات العاملين بالمحليات باعتبار التدريب من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انتهى في أسبوعه التاسع والعشرون من تنفيذ 6 دورات تدريبية هي برنامج "إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة" والذى استمر على مدار 10 أيام ، ودورة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات، ودورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي، ودورة برامج التنمية المحلية المطور (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، ودورة"استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم".

وأشار اللواء هشام آمنة إلي نجاح مركز سقارة في تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص لتدريب العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بالمحافظات على إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، والذي بدأ تنفيذه خلال الفترة من 18وحتى 28 فبراير الجارى، وانقسم الى دورتين تدريبيتين استفاد منهما 100 متدرب من العاملين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، مشيراً الى ان البرنامج استهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة وضمان التزامهم بأعلى معايير الأداء والسلامة البيئية ، وركز البرنامج على عدة موضوعات محورية أبرزها اساسيات إدارة المخلفات البلدية الصلبة وإجراءات الجمع ،وإجراءات الرصد والمتابعة ، وإدارة عمليات الجمع والتخلص، وتقييم الأداء والجودة ،والتوعية والتثقيف البيئي ،وإنشاء قواعد البيانات ، وأنشطة تطبيقية وعملية حيث سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية ومحاكاة للمواقف الواقعية وزيارات ميدانية لمرافق المعالجة والتخلص لتعزيز الفهم العملي.

وأشار وزير التنمية المحلية الى حرص الوزارة على تنمية الموارد البشرية من خلال توفير مزيد من التدريب والتطوير الوظيفي، مما يساعد على تحسين بيئة العمل للعاملين في المحليات بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الإدارية، وربطهم بشكل أكثر فعالية بالأهداف المنشودة لتحقيقها بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتركيزعليها في إدارة برامج التنمية وخططها المستقبلية للدولة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب إعداد جيل جديد من القيادات الشابة التي تتميز بالجرأة والابتكار وتتصف بالوطنية والنزاهة وتكون قادرة على تحقيق طموحات المواطن المصري وإحداث التغيير المنشود في الإدارة المحلية بما يمكنه من تبنى مفاهيم الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار الحكيم ، وتحقيقاً لذلك فقد اتجهت الوزارة من خلال ذراعها التدريبي بسقارة لتنفيذ برنامجاً طموحاً لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من العاملين بالمحافظات تكون نواه لقيادات مميزة للمحليات قادرة على تقديم الخدمات بشكل اسرع وافضل تحصل على رضا المواطنين وتلبي احتياجاتهم في كافة ربوع الجمهورية الجديدة .

وأكد المتدربون خلال حفل الختام إستفادتهم وإكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التنمية المحلية وايضاً تبادل الخبرات مع باقى المتدربين مؤكدين إنهم سيعملون على رفع معدل الأداء فى أعمالهم وإحداث تغيرات إيجابية وفقاً لما تم إكتسابه من خبرات إضافية.

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