عرض مقترحات واشتراطات إنشاء منطقة خدمات مركزية للمستثمرين ببني سويف

شهد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام،جلسة الاستماع مع مستثمري منطقة كوم أبوراضي الصناعية و التي تم عقدها ،ضمن الإعداد والتجهيز لطرح وإنشاء منطقة خدمات مركزية، لخدمة المستثمرين وأصحاب المشروعات بكوم أبوراضي.

يأتي ذلك بحضور حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، دعاء هلال مدير المنطقة الصناعية ، أحمد سلطان رئيس جمعية مستثمري المنطقة ،وأعضاء الجمعية من أصحاب المشروعات والمستثمرين.

وخلال الجلسة ، التي عُقدت بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية ، تم مناقشة مقترحات والطلبات الخاصة بمنطقة الخدمات المركزية المزمع إنشاؤها ، بعد اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة ، وطرحها أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الراغبين في الاستفادة من خدمات المنطقة.

و تم استعراض وبحث الاشتراطات والمساحات المطلوبة والتقسيمات ، وذلك تمهيداً لإعداد مسودة لكراسة الشروط والسير في الإجراءات وفق القانون واللوائح المنظمة وذلك عقب اعتماد مخطط المنطقة.

من جهته أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" للتيسير على المستثمرين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات ، خاصة ملف الاستثمار الذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وفق رؤية مصر 2030.