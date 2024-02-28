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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 61 تعديا ضمن الموجة الـ22 حفاظا على حقوق الدولة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات التي بدأت  "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس" إزالة  21 حالة على مساحة3800 متراً  أرض أملاك  دولة،ليصل إجمالي ما تم إزالته "بعد مرور 4 أيام منذ بدء المرحلة"إلى 61حالة تعد موزعة بواقع  (36 حالة "زراعة" على  مساحة فدان و16 قيراط + 25حالة على 3848 متر أراض  أملاك دولة ).

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جدير بالذكر  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الجاري" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، ،تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس،و تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل.

 

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