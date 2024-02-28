عليه الإجابة عنها.. زوجة نافالني توجه 3 اتهامات خطيرة لبوتين

طالبت زوجة الروسي أليكسي نافالني الذي رحل وهو مسجون في أحد السجون الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإجابة عن أسئلتها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت يوليا نافالنايا، زوجة السياسي المعارض الروسي القتيل أليكسي نافالني، للمشرعين الأوروبيين، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرد عليها والإجابة عن أسئلتها وما فعله بروسيا وأوكرانيا ونافالني.

وأضافت: "على بوتين أن يجيب عن ما فعله ببلادي، وعلى بوتين أن يجيب عن ما فعله بدولة مجاورة مسالمة، وعلى بوتين أن يجيب عن كل ما فعله بأليكسي".

في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، قالت نافالنايا إن بوتين لا يمكن التفاوض معه وإنه "قادر على فعل أي شيء".

وأضافت: “إذا كنت تريد هزيمة بوتين، عليك أن تكون مبتكراً”؛ وتابعت: “لا يمكنك أن تؤذيه بقرارات أو مجموعة عقوبات”.

وتتهم زوجة نافالني وعائلته وأنصاره، الكرملين بإصدار الأمر بقتل نافالني في مستعمرة جزائية في وقت سابق من فبراير.

وينفي الكرملين تورطه في وفاته.

واتهمت نافالنايا، في كلمتها أمام البرلمان في ستراسبورج، الأربعاء، السلطات الروسية بتعذيب نافالني أثناء وجوده في السجن "بناءً على أوامر بوتين"، ثم الاعتداء على جسده بعد وفاته.

