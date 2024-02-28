أخبار الفن| رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي.. إجراء جديد لنجل حلمي بكر بعد أزمة والده

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

شارك الفنان أحمد حلمي والفنانة منة شلبي بفيلم تسجيلي بعنوان “ غزة .. واجب علينا ” ، والذي عرض من احتفالية قادرون باختلاف .

وسرد الفيلم تضامن مصر وموقفها مع أهالي غزة والقضية الفلسطينية، وكم المساعدات المقدمة.

ارتبكت الفنانة رنا رئيس اثناء مشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف ، المقامة صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم تتمكن رنا رئيس من استكمال كلمتها خلال الحفل بعد ان ارتبكت، لتقول: اسفة يا سيادة الرئيس توترت حضرتك ليك هيبة"، ليرد عليها الرئيس السيسي قائلا: "لا متتوتريش مفيش حاجة.. ربنا يوفقك".

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “نايت شيفت”، المذاع عبر إحدى القنوات العراقية، حيث كشفت عن رأيها في عدد من الموضوعات.

وكشفت الهام شاهين خلال اللقاء ان هناك شخصية عرضت عليها ارتداء الحجاب في مطلع التسعينيات، وهي الفترة التي ارتدت فيها عدد من الفنانات الحجاب واعتزلن ، الا انها رفضت الدخول في تفاصيل الواقعة ، مؤكدة انها رفضت حينها وانتهي الامر .

تمكن فيلم رحلة 404 من بطولة الفنانة مني زكي من تصدر قائمة الأفلام الأعلي ايرادات في المملكة العربية السعودية للاسبوع الثالث علي التوالي .

واحتل فيلم رحلة 404 المركز الاول ضمن الاعمال العربية والاجنبية في السينمات السعودية الاعلي تحقيقا للايرادات علي مدار الاسبوع الماضي .

كشف الفنانة الكبيرة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل جديدة في أزمة الموسيقار الكبير حلمي بكر ، الخاصة بوجود ادعاءات حول نقله لمكان خاص بزوجته في الشرقية.

وقالت نادية مصطفي في تصريحات خاصه لصدي البلد : نجل الفنان حلمي بكر من المقرر ان يصل الي القاهرة خلال الأيام القادمة ، الا انه يقوم حاليا بعمل ترتيبات خاصة بتلك الزيارة ، ومنها توكيل محامي حتي يساعده في نقله الي احدي المستشفيات .

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “نايت شيفت”، المذاع عبر إحدى القنوات العراقية، حيث كشفت عن رأيها في عدد من الموضوعات.

وقالت إلهام شاهين، خلال الحلقة، إنها تشعر بالقلق جراء تدبذب حلا شيحة تجاه الفن، حيث تشعر أن هناك من يؤثر على أفكارها.