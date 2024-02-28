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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

رنا رئيس
رنا رئيس

ارتبكت الفنانة رنا رئيس اثناء مشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف ، المقامة صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ولم تتمكن رنا رئيس من استكمال كلمتها خلال الحفل بعد ان ارتبكت، لتقول: اسفة يا سيادة الرئيس توترت حضرتك ليك هيبة"، ليرد عليها الرئيس السيسي قائلا: "لا متتوتريش مفيش حاجة.. ربنا يوفقك".

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وتحدثت الفنانة رنا رئيس، عن أحداث غزة، خلال تقديمها مشهدا تمثيليا مع الطفلة رقية، فى احتفالية “قادرون باختلاف”، بحضور الرئيس السيسي، قائلة: “محنة صعبة جدا يعاني منها أهالينا فى غزة والحقيقة أن حياتهم فجأة وأقدارهم تتغير فى ثوان وهم عمرهم ما كانوا عاملين حساب كده”.

لترد عليها الطفلة رقية، معقبة: “مصر عمرها ما بتتأخر عن حد يا رنا”.

وأضافت الفنانة رنا رئيس: “مصر قلب الأمة العربية والتاريخ يقول كدا ومن أجل ذلك اليوم نتشرف بوجود أهلنا من فلسطين الذين أصيبوا فى غزة.. والحمد لله تم شفاؤهم هنا فى مصر على خير”.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي “قادرون بأختلاف” قادرون باختلاف احتفالية قادرون باختلاف

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