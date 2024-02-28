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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للأسبوع الثالث على التوالي .. مني زكي تتصدر شباك التذاكر السعودي

رحلة 404
رحلة 404

تمكن فيلم رحلة 404 من بطولة الفنانة مني زكي من تصدر قائمة الأفلام الأعلي ايرادات في المملكة العربية السعودية للاسبوع الثالث علي التوالي .

 

واحتل فيلم رحلة 404 المركز الاول ضمن الاعمال العربية والاجنبية في السينمات السعودية الاعلي تحقيقا للايرادات علي مدار الاسبوع الماضي .

 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . 
 

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الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

 

فيلم 404 تدور أحداثه حول سيدة تدعي غادة تقرر السفر لأداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لازمة تستدعي ان تستعين باشخاص من الماضي، مما يجعلها تقع في العديد من الازمات والأحداث.

السينمات السعودية المملكة العربية السعودية هاني خليفة فيلم رحلة 404 مملكة العربية السعودية

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