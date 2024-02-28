أحمد حلمي ومنة شلبي يشاركان باحتفالية "قادرون باختلاف" بفيلم تسجيلي عن غزة

شارك الفنان أحمد حلمي والفنانة منة شلبي بفيلم تسجيلي بعنوان “ غزة .. واجب علينا ” ، والذي عرض من احتفالية قادرون باختلاف .

وسرد الفيلم تضامن مصر وموقفها مع أهالي غزة والقضية الفلسطينية، وكم المساعدات المقدمة.

أكد الفنان حسين الجسمي سعادته لحضور النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “أنا سعيد وفخور إني بين أهلي وناسي”.





كما وجه “الجسمي” رسالة للرئيس السيسي، قائلًا: “كل سنة أشوف بعيني التطور اللي بيحصل لأبطالنا وأولادنا وبناتنا المصريين والمصريات من قادرون باختلاف وهذا مش هيكون إلا بدعم أبوهم في ضهرهم”.



وأضاف :" أتشرف كإماراتي مصري إني أكون دايمًا في ضهرهم".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.