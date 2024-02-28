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برلمان

حزب "المصريين": احتفالية "قادرون باختلاف" كشفت قدرات المبدعين من ذوي الهمم

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بكلمة الرئيس السيسي خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، مؤكدا أنها رسالة إنسانية واضحة بتغيير النظرة لذوي الهمم، وطاقة أمل ورحمة وقدرة كبيرة على التحدي والنجاح.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يولي "قادرون باختلاف" اهتماما كبيرا وملحوظا، الأمر الذي تبلور من خلال المبادرات والقرارات والتوجيهات، فضلا عن التشريعات التي جاءت استجابة للقيادة السياسية والتي تنهي بدورها التهميش عن فئة غالية من المجتمع المصري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن حرص الرئيس السيسي على حضور كل الفعاليات الخاصة بـ"قادرون باختلاف" رسالة جبر خواطر لذوي الهمم، مؤكدا أن إنجازات الدولة فى ملف قادرون باختلاف تنوعت في كافة القطاعات، بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم في التعليم قبل الجامعي، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فضلا عن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي جعل المجتمع ينظر إلى ذوي القدرات الخاصة على أنهم مصدر فخر واعتزاز بعدما كانت تراهم أسرهم أعباء ثقيلة، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التى يشاركون فيها باقتدار.

وثمن تركيز احتفالية "قادرون باختلاف" على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومعاناتهم الناجمة عن القصف الإسرائيلي الغاشم والجرائم المتكررة بحق الشعب الأعزل، مؤكدا أن هذا أكبر دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية ومساعدتها للشعب الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم الممكن لإعادة إعمار فلسطين مرة أخرى.

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