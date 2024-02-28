صور جديدة من حفل حماقي فى لوس أنجلوس واستعدادات جولة نيويورك

نشر الفنان محمد حماقى صورا جديدة من حفل لوس أنجلوس والذى أحياه مساء أمس ضمن جولته الأوروبية التى بدأها منذ أسبوع.



وعلق حماقى على الصور من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب: صور جديدة من حفل لوس أنجلوس الخطوة القادمة نيويورك.





وقدم حماقى خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة والتى طرحها الصيف الماضي.



ومن المفترض أن يستكمل حماقى جولته بإحياءه حفل بولاية نيويورك بأمريكا ثم حفل أخر يحيه بولاية ديترويت.









حفل محمد حماقى فى السعودية



أحيا المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن احتفالات عيد الحب.



وقدم حماقى خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا.

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (لو هتسيب، من قلبي بغني، لمون نعناع، نفسي أبقى جنبه)، وغيرها من الأغاني.





وبدأت أسعار تذاكر حفل محمد حماقي من 295 ريال سعودي وحتى 900 ريال.

