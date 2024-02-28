مع تزايد المخاوف بشأن صحته.. بايدن يعلن خضوعه لفحص طبي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتوجه لمستشفى والتر ريد العسكري لإجراء فحص طبي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيخضع الرئيس بايدن للفحص البدني الذي طال انتظاره مع تزايد المخاوف بشأن صحته ولياقته البدنية، حيث يبلغ من العمر 81 عامًا.

ويواجه البيت الأبيض تساؤلات مستمرة حول موعد إجراء بايدن، أكبر رئيس في التاريخ، اختباره السنوي قبل انتخابات نوفمبر 2024.

وفي صباح اليوم، الأربعاء، قام برحلة غير مقررة لتقديم تقرير صحي قبل منافسة العودة المحتملة للرئاسة مع سلفه السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن للصحفيين أثناء سيره عبر الحديقة الجنوبية إلى مارين وان: "سأذهب إلى والتر ريد لإجراء فحص جسدي"، لافتًا إلى أن النتائج ستعلن في وقت لاحق اليوم الاربعاء.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أنه أكبر من أن يترشح مرة أخرى للرئاسة، ولا يتمتع بالقدرة العقلية اللازمة لولاية ثانية، والتي ستنتهي عندما يبلغ من العمر 86 عامًا.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، إن طريقة مشي بايدن "لا تزال متصلبة" خلال اختباره في فبراير من العام الماضي، لكن وصفه بأنه "يتمتع بصحة جيدة" و"قوي".