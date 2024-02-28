انتشال 8 جثث.. غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل المغرب

تمكنت السلطات المغربية في انتشال ثمانية جثث مهاجرين وأنقاذ تسعة آخرين بعد أن غرق قاربهم في مياه البحر المتوسط قبالة إقليم الناظور.

وبحسب البيان الصادر عن السلطات المغربية؛ فأن عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين محتملين بين المهاجرين الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وكان مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت هبوب رباح قوية وارتفاعا لعلو أمواج البحر".

وانطلقت المجموعة من منطقة تشارانا-بومحفوظ في مدينة بني شيكر التابعة لإقليم الناظور الذي يقع على بعد 379 كيلومترا شمال شرقي الرباط.

وتعرف هذه المنطقة بأنها ملاذ لعدد من المهاجرين الأفارقة من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا القريبة من المغرب.

وفتحت السلطات المغربية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث