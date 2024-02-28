عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكريم 29 دارسا من الخاتمين للقرآن الكريم بالرواق الأزهري بالقاهرة

تكريم الخاتمين لكتاب
تكريم الخاتمين لكتاب الله بالرواق الأزهري بالقاهرة

شهد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم حفل تكريم ٢٩ دارسًا من الخاتمين لكتاب الله تعالى بفرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

مدير الجامع الأزهر يشهد تكريم الخاتمين لكتاب الله بالرواق الأزهري بالقاهرة

رافق مدير عام الجامع الأزهر، الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، ومدير فرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق.

وخلال كلمته أثناء الحفل، نقل د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر للدارسين، مثمنا جهودهم وحرصهم على الالتفاف حول كتاب الله من أجل حفظ آياته، لافتا إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بحفظ كتاب الله، وتشجيعهم للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وتعلم أحكام وآدابه، وتسهيل كل الصعاب لفتح فروع جديدة للرواق الأزهري في جميع أنحاء الجمهورية وذلك تسهيلا على الدارسين، حيث تخطى عدد فروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية ١٠٧٥ فرعا.

غدًا.. حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

جامعة الأزهر تنظم ماراثون للطالبات تحت عنوان: «أنت أقوى من المخدرات»

من جانبهم، أعرب الدارسون عن فرحتهم الغامرة بختم كتاب الله تعالى، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر والقائمين على الرواق لإتاحة الفرصة لتذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانيات لحفظ كتاب الله تعالي، متنمين زيادة عدد فروع الرواق الأزهري.

جدير بالذكر أن عدد الفروع الحالية بالرواق الأزهري بمحافظة القاهرة يبلغ ٣١ فرعا، يضم٦٥٠٠ دارس برواق القرآن الكريم، إضافة إلى الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د.عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

الأزهر الجامع الازهر الرواق الأزهري الإمام الاكبر حفظ القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

بشرة خير .. البترول تصدر أول شحنة بولى إيثيلين لأسبانيا

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

موضوعات متعلقة

غدًا.. حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

جامعة الأزهر تنظم ماراثون للطالبات تحت عنوان: «أنت أقوى من المخدرات»

اللواء سمير فرج يحاضر لطلاب طب الأسنان بالأزهر عن تحديات الأمن القومي

عرفة النادي لأئمة الجزائر: الاختلاف سنة الله في خلقه

مآذن الجامع الأزهر تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك

محمود صديق: وسطيَّة الأزهر الشريف على مر التاريخ خرجت عقولًا سويَّة

عرض المسلسل الكرتوني "نور والكوكب السعيد" في رمضان

الرد على من يحرمون الدعاء للميت.. وإلقاء الموعظة فوق القبر

ترشيحاتنا

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

ما المقصود بقوله تعالى «فصبر جميل والله المستعان».. ومتى يكون الصبر جميلا؟

فرنسا تكشف حقيقة احتواء حقيبة مفقودة على معلومات تخص أولمبياد باريس

لهذا الخط فقط| المترو يعلن تغيير في مواعيد القطارات.. وهذا توقيت التشغيل خلال رمضان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية حوسان بـ«بيت لحم»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ