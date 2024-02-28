تكريم 29 دارسا من الخاتمين للقرآن الكريم بالرواق الأزهري بالقاهرة

شهد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم حفل تكريم ٢٩ دارسًا من الخاتمين لكتاب الله تعالى بفرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

مدير الجامع الأزهر يشهد تكريم الخاتمين لكتاب الله بالرواق الأزهري بالقاهرة

رافق مدير عام الجامع الأزهر، الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، ومدير فرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق.

وخلال كلمته أثناء الحفل، نقل د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر للدارسين، مثمنا جهودهم وحرصهم على الالتفاف حول كتاب الله من أجل حفظ آياته، لافتا إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بحفظ كتاب الله، وتشجيعهم للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وتعلم أحكام وآدابه، وتسهيل كل الصعاب لفتح فروع جديدة للرواق الأزهري في جميع أنحاء الجمهورية وذلك تسهيلا على الدارسين، حيث تخطى عدد فروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية ١٠٧٥ فرعا.

من جانبهم، أعرب الدارسون عن فرحتهم الغامرة بختم كتاب الله تعالى، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر والقائمين على الرواق لإتاحة الفرصة لتذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانيات لحفظ كتاب الله تعالي، متنمين زيادة عدد فروع الرواق الأزهري.

جدير بالذكر أن عدد الفروع الحالية بالرواق الأزهري بمحافظة القاهرة يبلغ ٣١ فرعا، يضم٦٥٠٠ دارس برواق القرآن الكريم، إضافة إلى الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د.عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.