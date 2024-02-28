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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية حوسان بـ«بيت لحم»

صدى البلد

اندلعت مواجهات، اليوم الأربعاء، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

واستشهد ما لايقل عن 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد أكثر من 8 مواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف استهدف مربعا سكنيا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال صاروخين على الأقل نحو مربع سكني في المخيم، ما أسفر عن شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وكانت مدفعية الاحتلال، أطلقت قذائفها تجاه أحد مباني مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وفي السياق، تمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني، من انتشال جثمان شهيدة، بعد يومين من قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في رفح، فيما وصل عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم اليوم في خان يونس إلى 14 شهيدا.

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