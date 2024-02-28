عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المحافظ يوضح للنواب تفاصيل إعادة الإسكندرية إلى رونقها

اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية

قال  اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك مشكلة في منظومة الطرق والرصف في المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات لمواجهة أي قصور أو أوجه فساد تحدث في المنظومة.

رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء  لأصله

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.

وقال المحافظ في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، ردا على مناقشة طلبات إحاطة بشأن تهالك الطرق الداخلية في الإسكندرية: "من 4 سنوات بعد حلف اليمين بعد شهر استدعيت مقاولي الرصف في الإسكندرية وعددهم 21، وطلبت منهم أننا نريد إعادة الإسكندرية إلى رونقها، ونقوم بالمتابعة، وكانت وعود كاذبة، وبدأنا عملية الرصف من جديد بمئات الملايين نستخدمها في الرصف، وكل مرة بحجة، مرة أصل الأمطار بوظت الرصف، حتى الخطة الاستثمارية بما فيهم الرصف بيقعدوا يقسموا على بعض، تورتاية بتتقسم بينهم، وكل مرة بحجة".

و اضاف  المحافظ: "أنا المسئول عن الطرق في الإسكندرية من 8 شهور فقط، ممنوع مقاول رصف يستلم جنيه واحد ولا مستند بدون علم المحافظ ووقفت المحبس من فوق، من يريد منكم أن يأخد المستخلص بتاعه يأتي لي، لأن ما يحدث أنه كان كله استلم على الورق فقط، لذلك لن أعطى مقاول جنيه إلا لما أستلم أنا بنفسي ومعايا النواب، هذه خيانة وهذا ليس مال سايب، هذا مال عام لازم نحافظ عليه".


و قال  المحافظ: "هناك معاناة ومأساة ليست مالية فقط ولكن معاناة في الذمة والضمير، كفايا مكاسب مليارات، الطرق والرصف منظومة فساد متكاملة، أنا معاكم وإن شاء الله مع بعض هنقضي على المنظومة دي، لإما المقاولين يشتغلوا بجد لإما هجيب مقاولين من القاهرة، ولن أستلم إلا في وجود النواب، نريد إعادة الطرق في الإسكندرية إلى رونقها"، مشيراً إلى أن هناك 50 مليون جنيه مخصصة للطرق.


و قال  المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أحيي المحافظ على الصراحة والشفافية وحرصه على دعم منظومة الطرق والرصف، أنا معني بالإصلاح الهيكلي، من المؤسسة المعنية بالاستلام، إذا كانت هيئة الطرق والكباري فالأمر يستحق التحقيق، فما ذكره المحافظ يعد بلاغ عام، أو إما مديرية الطرق في المحافظة، لو اللى فات فيه فساد دا مال عام، وأعلم حرص المحافظ وأن الأمر لن يمر مرور الكرام، وأي حالة فساد يوجد مستندات وأدلة عليها يجب أن تحال للنيابة العامة والرقابة الإدارية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".


وأضاف  رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لازم هذا الموضوع أجيب مصارينه، ولن ننتهى إلا بالقضاء على هذا السرطان".


و تشهد اللجنة أيضاً طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأول: عدم رصف الطريق الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية - محافظة الإسكندرية، بالرغم من انتهاء جميع المرافق مياه شرب وصرف صحي - غاز طبيعي - اتصالات)، فضلاً عن عدم رفع ناتج تطهير المصرف، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق، وسوء حالة الإثارة التي أدت إلى كثرة الحوادث، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات التركي بشأن سوء حالة شارع 45 بداية من نزلة الطريق الدولي بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء الأصله ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين، حيث إنه من الطرق الرئيسية لمداخل محافظة الإسكندرية، فضلاً عن سوء حالة الإنارة بالطريق الصحراوي من بوابة محافظة الإسكندرية حتى سوق كارفور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

بشرة خير .. البترول تصدر أول شحنة بولى إيثيلين لأسبانيا

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

ترشيحاتنا

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

ما المقصود بقوله تعالى «فصبر جميل والله المستعان».. ومتى يكون الصبر جميلا؟

فرنسا تكشف حقيقة احتواء حقيبة مفقودة على معلومات تخص أولمبياد باريس

لهذا الخط فقط| المترو يعلن تغيير في مواعيد القطارات.. وهذا توقيت التشغيل خلال رمضان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية حوسان بـ«بيت لحم»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ