محافظ دمياط : إزالة 34 حالة تعدِ على أملاك الدولة

قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ،إنه تمت إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز دمياط بمساحة 1798 مترا مربعا، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



وأضافت “عوض” - في بيان اليوم الأربعاء - أن الحالات التي تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والري، موضحة أنه تم إزالة 81 حالة بإجمالي مساحة 5569 مترا مربعا بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثانية .



وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



وعلى صعيد متصل - أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن قيام اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات، بشن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين الحيوية بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.



وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 30 لوحة إعلانية من الإعلانات المخالفة، بجانب الإعلانات التي انتهى ترخيصها ولم تقم الشركات المسئولة عنها بالتجديد، رغم مخاطبة الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.



وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب المحلات والمولات سرعة التوجه لإدارة الإعلانات بمقرها بالجهاز لإصدار واستكمال ملف تراخيص الإعلانات الخاصة بمحلاتهم ووحداتهم الإدارية وتوفيق أوضاعهم ، ودفع الرسوم المقررة وفقا للائحة الإعلانات.



وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المدينة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

