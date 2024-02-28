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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين يكشف موعد افتتاح معرض أهلا رمضان للمواطنين

صدى البلد

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي " أهلا رمضان 2024"، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

 

      وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معارض "أهلا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية يأتي بناء على توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين.

       وخلال تجوله بالمعرض، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنظيم الجيد للمعرض، واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع أساسية ولحوم ومختلف المستلزمات والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف أنواع السلع للمواطن بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.


      واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، على توافر مساحات للتخزين بالمعرض،  وكفاءة منظومة سلاسل الامداد لضمان تدفق السلع والاحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجها بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.

  و أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة، وهي: الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان بوزارة الداخلية، وكبرى شركات القطاع الخاص، التي تقدم السلع الأساسية وتشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم افتتاح المعرض للجمهور اعتبارا من غد الخميس 29 فبراير وحتى 10 مارس، بدءا من الساعة 11 صباحا الى 10 مساء.   

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