الكنافة الدمياطي..تباع أون لاين وينتظرها الصائمون خلال شهر رمضان

تستعد مصانع ومحال بيع الحلويات بدمياط، لموسم شهر رمضان الكريم، حيث تبدأ المصانع في التجهيز لصنع حلوى رمضان المتميزة خلال شهر رمضان وهى الكنافه بانواعها المختلفة، فالدمايطه لهم طابع ومذاق خاص في صنع الكنافه ، فيتفنون في صنع أنواع مختلفة منها.

أنواع مختلفه من الكنافه الدمياطى

محافظة دمياط تشتهر بكافه أنواع الحلويات الشرقية والغربية والتى تتواجد فى أغلب المحلات على مدار العام، إلا أن شهر رمضان الكريم له خصوصية فى الحلويات، حيث يبدع صناع الحلويات فى دمياط فى صناعة مختلف الأنواع الشهية و اللذيذة ولاسيما الكنافة والقطايف







وتنشر محال الحلويات المتخصصة بصناعة الكنافه والقطايف ولاتصنع سواهم طوال شهر رمضان ومازال تلك المحال محتفظة بصناعتها ويتوافد عليهم الدمايطة لشراء القطايف والكنافه ،لحشوها وصنعها بالمنزل.

مصانع الحلويات تعمل بنظام الورديات خلال رمضان

يقول مجمد الجمل، صاحب مصنع حلويات، أن على مدار العام جميع الحلوى الدمياطى مطلوبه، وعليها إقبال كبير جدا، ولكن في شهر رمضان يحرص الدمايطه، ورواد محافظة دمياط على شراء الكنافه الدمياطى بمختلف انواعها طوال شهر رمضان بالاضافه إلى العديد من الأنواع المختلفه من الحلوى كالبسبوسه والقطايف والهريسه والبقالة.

الحلويات الدمياطية بقت أون لاين

واوضح، إن اغلب المصانع تعمل طول شهر رمضان بنظام الورديه لكى تتمكن من إنتاج كميات كبيرة من الحلوى الدمياطى لبيعها بمجال الحلويات.

وأشار الى ان هناك رواد محافظة دمياط من المحافظات الاخري يحرصون على المجيء لدمياط لشراء الحلوى الدمياطيه والكنافه خلال شهر رمضان ولهذا أصبح متاح لهم البيغ اون لاين والتوصيل لكافة محافظات مصر..