ضمن الموجة الـ22|إزالة 81 حالة تعدٍ على الموارد المائية والري في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد 34 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركز دمياط بمساحة 1798 مترًا مربعًا..

وأضافت محافظ دمياط أن الحالات التى تمت إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، مضيفة أيضًا أنه تمت إزالة 81 حالة باجمالى مساحة 5569 مترًا مربعًا بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة.

وأكدت أن هناك توجيهات مُشدّدة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.