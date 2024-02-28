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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكيلو برتقال فقط.. طريقة عمل 10 لتر عصير مركز لرمضان

صدى البلد

يتوفر البرتقال والجزر بشكل كبير في السوق، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل 10 لتر عصير من كيلو برتقال واحد، ليروي عطش الصيام.

المقادير

كيلو برتقال (الأفضل يكون برتقال بصرة)
كيلو جزر
2 ليمونة
كوبين ونصف سكر
7 أكواب ونصف ماء

طريقة التحضير

نقشر البرتقال من القشرة، ويقطع، ونأخذ بشر برتقالة واحدة فقط من الكمية.

نقشر الليمون ونزيل منه القشرة البيضاء تماما، ونزيل البذور، ونضع بشر ليمونة واحدة، ويقطع.

نزيل القشرة الخارجية من الجزر، ويقطع.

نضع كل المكونات في وعاء بعد إزاله القشور وتقطيعها، وعليها السكر، وبشر البرتقال والليمونة، ثم الماء، ويرفع على النار حتى ينضج.

نطفئ النار ويترك الخلط ليهدأ تماما، ثم نضربه جيدا في الخلاط بالماء المستوي فيه.

إذا شعرت أن قوامه ثقيل؛ يعطيكي حوالي 5 لترات من العصير المركز، ويمكن تخفيفه بالماء؛ ليصبح أكتر من 10 لترات من العصير اللذيذ، ويخزن في الفريزر. 

بشر برتقال قشر البرتقال قشر الليمون الجزر البرتقال

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