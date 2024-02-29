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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق آخر فعاليات معرض الفنون التشكيلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع اليوم  جامعة حلوان اخر فاعليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين  بالجامعة  “تحت شعار لون حلمك من أجل مصر”، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية .

وذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان ورغبتها في تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم الفعاليات لتنمية مهاراتهم . 

ويشارك في المعرض طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، و ياسر الجبالي مسؤول الأسرة. 

 جديرب الذكر انه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اهتمام الجامعة بالمشاركة المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعي الطلاب والشباب والطلائع وخاصة أبنائنا من ذوى القدرات الفائقة، وإعدادهم للمساهمة في تطوير المجتمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم.

 

 

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد إقامة كلية التربية الفنية بجامعة حلوان كرنفال فن الطفل لذوي الهمم للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي ويقام برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم مزيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتضمَّن الكرنفال مجموعة من الورش الفنية التي أعدت من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين والتي منها(ورشه توظيفات نسجية -  ورشة طباعة بصمات - ورشه نحت وخزف -  ورشة رسم علي توال - ورشة عرائس القفاز - ورشة كولاج)

ومن جانبه،  أوضح الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، أن عقد الكرنفال يأتي إيمانا بدور الكلية في تنمية الوعي الجمالي ورعاية الموهوبين، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من ذوى القدرات الفائقة.

 

 

Jobs Education أسرة من أجل مصر المركزية التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفنون التطبيقية الفنون التشكيلية

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