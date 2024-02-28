بمشاركة الأهلي| فيفا يطلق منصة رقمية خاصة بكأس العالم للأندية

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منصة رقمية جديدة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات، التي تخوضها الأندية في سبيل التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها عام 2025.

وقال "فيفا"، عبر موقعه الرسمي له اليوم الأربعاء، إن هذه الأداة بمثابة منصة شاملة لا تقتصر فائدتها على جماهير المستديرة الساحرة فحسب، بل ستكون مرجعًا لممثلي وسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة التي ستشارك في النسخة الجديدة، إذ تعرف المستخدمين على هوية الأندية التي ضمنت المشاركة، وتلك التي ما تزال الفرصة أمامها لحجز تذكرة التأهل إلى البطولة، التي ستشهد تنافس 32 فريقا وتستضيفها أمريكا.

وأضاف البيان أن تلك المنصة، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للفيفا، تضمن 7 أقسام مختلفة، حيث توجد في القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة، سواء عبر نيلها اللقب القاري أو من خلال مسار ترتيب الأندية على مستوى قاراتها.

وتتفرع من القسم الرئيسي 6 أقسام ثانوية، يخصص كل منها إلى اتحاد قاري مختلف، بحيث توفر للمستخدمين فرصة الغوص في تفاصيل مسار التأهل لكل ناد بحسب منطقته الجغرافية.

و‎تشمل هذه الأداة الجديدة معلومات حول كيفية تأهل الأندية، بما في ذلك عدد المراكز المخصصة لكل اتحاد قاري، ومعايير التأهل، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه البطولة الحديثة التي ستدخل التاريخ الكروي من بابه الواسع، لكونها النسخة الأولى من البطولة بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو 2025.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البطولة في وقت لاحق من عام 2024، بما في ذلك كافة المعلومات المتعلقة بكأس البطولة والمدن المستضيفة والهوية البصرية لهذا الحدث وقرعة المنافسات.

يذكر أن الأندية التي تأهلت رسميا للبطولة هي: الأهلي المصري والوداد المغربي والهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ‎ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي، ‎بورتو وبنفيكا من البرتغال، ومونتيري المكسيكي.

وصعد أيضا سياتل ساوندرز الأمريكي، وكلوب ليون المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والثلاثي بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي من البرازيل.

