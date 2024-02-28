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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش اتفاق| مبابي يصدم ريال مدريد

مبابي
مبابي

فجر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حقيقة اتفاقه مع ريال مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه بالفعل بنيته الرحيل في الصيف المقبل.

وكشفت العديد من التقارير، عن وجود اتفاق نهائي بين مبابي وريال مدريد، على الانتقال للميرنجي في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة "RMC sport" الفرنسية فإن مبابي تواجد بالأمس في حفل عشان نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، في حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

وترددت الكثير من الشائعات حول أن مبابي سيتعرض لضغوط من أجل البقاء في باريس سان جيرمان وعدم الرحيل هذا الصيف.

لكن في الواقع، تمنى له أمير قطر "حظا سعيدا"، فيما فهمه الكثيرون على أنه وداع.

ومع ذلك، سئل مبابي خلال حفل العشاء عن مستقبله، وخاصة إذا ما كان لديه بالفعل اتفاق مع ريال مدريد.

ونقلا عن شهود كانوا حاضرين في العشاء، قال مبابي إنه لا يوجد اتفاق مع الميرنجي.

جدير بالذكر، أن مبابي كان قريبا من الانتقال لريال مدريد، في صيف 2022، عند انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع ويجدد عقده في بتدخل شخصي من ماكرون.

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