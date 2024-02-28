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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش ميسي ولا جورجينا السبب.. رونالدو يكشف سر حركته البذيئة أمام الشباب

رونالدو
رونالدو

أدلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بـ"إفادته" أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن واقعته في مواجهة الشباب الأخيرة.

وحقق النصر فوزا 3-2 على الشباب، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت توجيه رونالدو، "حركات" وصفت بأنها بذيئة وغير أخلاقية، إلى جماهير الليث، التي هتفت كثيرًا باسم غريمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بينما زعم آخرون بأنها جاءت ردًا على الإهانات الموجهة إلى صديقته جورجينا.

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حركات بذيئة لكريستيانو رونالدو 

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قال رونالدو في إفادته أمام لجنة الانضباط، اليوم الأربعاء: "أحترم كل الأندية، ولا يمكن أن أوجه إهانة لأي أحد".

وشدد الأسطورة البرتغالية، على أن الحركات التي قام بها في ديربي النصر والشباب، "عادية" وليست مشينة كما يعتقد البعض؛ حيث تعبر عن القوة والانتصار.

وكشف كريستيانو رونالدو، عن أنه وبعض اللاعبين اعتادوا على القيام بمثل هذه الحركات، في الملاعب الأوروبية؛ لأنها ليس فيها إهانة لأي شخص.

جدير بالذكر أن رونالدو مهدد بـ"الإيقاف" لمدة مباراتين، مع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال سعودي؛ إذا تم إدانته وإثبات تعمده إهانة جماهير نادي الشباب.

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