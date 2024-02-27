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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدفوع له كتير.. محمد شبانة: يجب فرض عقوبات كبيرة على كريستيانو رونالدو

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كريستيانو رونالدو يتقاضى راتبًا هو الأكبر في تاريخه من السعودية، من أجل اللعب بالقواعد ووفقًا للوائح في الدوري السعودية، مبديا غضبه من تصرفات اللاعب تجاه جماهير نادي الشباب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "يجب فرض عقوبة كبيرة ضد كريستيانو رونالدو بسبب الخطأ الذي ارتكبه في الملعب ضد جماهير الشباب".

وأضاف: "الدوري السعودي أنفق مبالغ كبيرة من أجل جلب أبرز النجوم على مستوى العالم، ولذلك يجب معاقبة أي لاعب يخرج عن النص، حتى لو كان كريستيانو رونالدو".

وأكمل: "رونالدو لعب في ريال مدريد ويوفنتوس ولم يحصل على المقابل المالي الذي يتقاضاه حاليا في السعودية، ولذلك عليه احترام اللوائح والقوانين، ولابد من فرض عقوبة ضده".

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