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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والداخلية

الزمالك
الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الزمالك والداخلية، ضمن منافسات الجولة ١٤ من بطولة الدوري الممتاز، للحكم محمود ناجي.

ويعاون محمود ناجى في إدارة اللقاء كل من هاني عبد الفتاح حكم مساعد أول، وأحمد زيدان حكم مساعد ثان، وعبد العزيز السيد حكم رابع، ومحمود البنا حكما للفار، ومحمد سلامة حكم مساعد للفار.

 

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مستجدات المدير الفني للزمالك جوزيه جوميز. 

 

وكتب عبر “فيسبوك”: “مصدر: جوميز يتعمد منح الفرصة لكل لاعبي للزمالك لإيصال رسالة لهم بأنه لا يوجد لاعب مكانه محجوز”.  

مباراة الزمالك وأبو سليم

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، تدريبات استشفائيه خلال مران  أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي،  استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.  

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية مران اليوم.

الزمالك يواجه الداخلية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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