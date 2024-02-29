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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تنظيف الحواجب لغير المتزوجة حرام .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فرقا بين تحديد حواجب المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرا إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تحدد حاجبيها بإذن زوجها إن كان بغرض التجمل.

واستشهد «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة ؟ بما رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على السيدة عائشة وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.

وأضاف أمين الفتوى أنه: أما عن غير المتزوجة؛ فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من أصل شعرها؛ لافتا إلى أنه يستثنى من ذلك إزالة الزائد والنافر من شعر حاجبيها.

حكم تنظيف الحواجب ومعني النمص

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.

وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.

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حكم النمص للرجال والنساء

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا.

معنى النمص

النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء فلا حرج في ذلك، ولكن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.

حكم تهذيب الحواجب للمنتقبات

وقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى، إن تهذيب الحاجب للنساء جائز طالما كانت هناك حاجة له من حيث كثرة الشعر وغلظته، منوها أن هذا للمنتقبات وغيرهن.

وأضاف عطية، ردا على متصلة "أنا منتقبة وأريد تهذيب حاجبى فما الحكم؟ أن المنتقبة رغم أنه لا يرى منها شيئا فلا يصح مثلا أن نحلل لها إزالة الحاجب بأكمله، ولكن ما يجوز لها يجوز لغيرها.
 

حكم تنظيف الحواجب النمص دار الإفتاء

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