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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نسيت صلاة العشاء أمس فهل يجوز قضاؤها في الصباح.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرء أن يؤدي صلاته فى أوقاتها ولا يخرجها عن وقتها.

أضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «نمت عن صلاة العشاء ولم أصلها فهل أؤديها قبل صلاة العشاء اليوم أما متى أؤديها؟"، أنه كان يجب عليكي ان تؤديها مجرد استيقاظك من النوم فتصلى العشاء ثم تصلى صلاة الصبح وإن لم تفعلى ذلك فيصح ان تصليها قبل العشاء او بعد العشاء.

من جانبه قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة فيجب ان يقضيها فى يومها فلا يصح للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها .

أضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «من فاتته صلاة ودخل وقت الصلاة الأخرى فلا يعرف كيف يقضى الصلاة التى عليها؟»، أن من فاتته صلاة الظهر والعصر فليصليهم فى اليوم الذى بعده فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلوات فى اليوم الذى بعد، حيث يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من فاتته صلاة نام عنها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).

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وأشار إلى أنه لو كان إن كان الإنسان مشغولا فله أن يجمع بين الظهر والعصر فى أى وقت من الصلاتين شاء فهناك رخصة فى الشرع وهى أنه للمسلم ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إن كان يشغله أمر سيضيع عليه الصلاة.

هل يجوز صلاة العشاء بعد أذان الفجر الأول؟
 

صلاة العشاء تكون حاضرا إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء، بمعنى أن أداء صلاة العشاء بعد أذان الفجر .

وقد قسم الفقهاء وقت العشاء إلى خمسة أوقات، أولها من غروب الشفق الأحمر (يعني بعد انتهاء وقت المغرب مباشرة)، وثانيها وقت الجواز ويبدأ من الأذان، وثالثها وقت الوجوب، وهو عند منتصف الليل، وفيه يجب على الإنسان أن يصلي العشاء ما لم يكن لديه عذر، ورابعا يمتد وقت العشاء إلى قبل الفجر.

وورد أن تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل يعرض الإنسان للملامة الشرعية، كما أن من يؤخر العشاء عن الثانية عشر ب منتصف الليل بدون عذر يكون كأنه يرتكب خلاف الأولى، ويكون فعله غير لائق ويقع عليه ملامة شرعية".

كما ورد أنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر، فإن لم يوجد عذر للمصلي فلا ينبغي عليه التأخير وعليه الصلاة، منوها أن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل.

وفي بيانها هل يجوز صلاة العشاء بعد أذان الفجر الأول، قالت دار الإفتاء الأردنية إن وقت صلاة الفجر يبدأ بعد الأذان الثاني، وليس بعد الأذان الأول.

كما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صل العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صل الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
 

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