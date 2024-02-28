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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل ابتلاء غير المسلم في الدنيا يرفع عنه عقوبة الآخرة؟

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ابتلاء الله للعبد المؤمن في الدنيا، يكون مغفرة للذنوب أو رفعة للدرجات أو لوقاية العبد من مصيبة أكبر أو لطلاقة قدرة الله، مشيرا إلى أن لله أن يختبر عباده بما شاء.

وأضاف عبدالسميع في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: هل ابتلاءات الله لغير المؤمن تكون لتكفير ذنوبه كما هو الحال في ابتلاء المؤمن؟ أن ابتلاء الله لغير المؤمن قد يكون طريقا له ليعرفه بالله أو ليحصل له خير في الدنيا، مشيرا إلى أن كثيرا من الابتلاءات تكون نقطة بداية تغيير لصاحبها وهدايته إلى غير الطريق الذي عليه.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الله- عز وجل- امتن على المسلمين بأن جعل ما يصيبهم من أذى تكفيرا لذنوبهم؛ ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه» أخرجه البخاري في "صحيحه".

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وأضافت في فتوى لها ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم، فقال: «كفارة وطهور» أخرجه أحمد في "مسنده"

دعاء الابتلاء والصبر

الصبر مفتاح الفرج فهى ليست عبارة نقولها فالله تعالى قال في كتابه الكريم {إني جزيتهم اليوم بما صبروا} فلم يقل بما صلوا أو بما صاموا أو بما تصدقوا، بل بما صبروا وذلك لأن الصبر عبادة تؤديها وأنت تنزف وجعا.

والله تعالى إذا ابتلى أحدا فى ولده، فينادى الملائكة يقول لهم "يا ملائكتي قبضتم ولد عبدى، قالوا نعم يا رب، فقال ماذا فعل، قالوا: حمدك واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون"، فالعبد المؤمن لابد أن يقابل قضاء الله بالرضا، والحمد، وله جزاء على ذلك بيت في الجنة يدعى "بيت الحمد".

دعاء الابتلاء

«اللهم اصرف عني السوء بما شئت وأنى شئت وكيف شئت»

«اللهم إن همومنا قد كثرت، وليس لناا إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه».

«اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي.

دعاء الابتلاء دعاء الابتلاء والصبر

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