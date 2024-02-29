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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظات تحطم طائرة هليكوبتر في سماء كولومبيا

الطائرة
الطائرة

أظهر مقطع فيديو مروع لحظات تحطم طائرة هليكوبتر سياحية بعد إقلاعها مباشرة في كولومبيا.

وكشف تقرير الديلي ميل البريطانية عن إجراء راكب أمريكي مكالمة فيديو يائسة ليودع عائلته.

وفقدت المروحية، التي كان من المفترض أن تظل في الهواء لمدة 12 دقيقة فقط لنقل الركاب للاستمتاع بتجربة تناول الطعام الفاخرة، السيطرة عليها وسقطت من الهواء، واصطدمت بجانب مبنى شاهق في ميديلين.  

تفاصيل 

ونجا جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن المروحية Bell 206 بأعجوبة من هذه المحنة. 

وقال المسؤولون إن أحد الركاب المصابين تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسر في الساق وتمزقات في الجسم.

والآن، كشفت لقطات جديدة عن فوضى الركاب داخل المقصورة أثناء دوران المروحية في الهواء، قبل أن تهبط في النهاية نحو الأرض.

ويُسمع في مقطع الفيديو، فرانسيسكو سالاس، 36 عامًا، وهو مسافر مقيم في تكساس وهو يتصل بخدمات الطوارئ باستخدام خليط من اللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وكانت رحلة المروحية جزءًا من تجربة تناول الطعام التي يقدمها مطعم Hangar، وهو مطعم ذو طابع طيران يقع في حي ميديلين في مانريكي.

ويتقاضى العملاء حوالي 73 دولارًا مقابل رحلة طيران مدتها 12 إلى 15 دقيقة من مطار أولايا هيريرا إلى المطعم، حيث كان من المفترض أن يتم الترحيب بهم بكوكتيل.

وفي المقطع الصادم، وصف سالاس المشهد المذعور أمام الكاميرا قائلاً: “تعرضت لتحطم طائرة هليكوبتر”.

وواصل: "نحن في مكان مرتفع للغاية وننتظر الشرطة وفريق الإنقاذ". 

وتم تعليق جميع رحلات طائرات الهليكوبتر بينما تحقق السلطات في سبب الحادث.

طائرة هليكوبتر كولومبيا فيديو

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