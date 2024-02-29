دراسة بريطانية تكشف علاقة الجيل Z بمحتوى الأخبارعلى تيك توك

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن أن عادات وسائل الإعلام في المملكة المتحدة تظهر بأن الشباب يفضلون وسائل التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام التقليدية على الرغم من أنهم يعترفون بأنهم يثقون بشكل أقل في محتواها.

وقال البحث إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، والذين يندرجون ضمن الفئة العمرية من الجيل Z - والتي يقال إنها تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 27 عامًا - كانوا أكثر عرضة للحصول على أخبارهم من TikTok مقارنة بالوسائل الأخرى.

وكشفت الدراسة أن أكثر من 40% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يتلقون الأخبار من تيك توك مرة أو أكثر يوميًا، مقارنة بـ 19% لبي بي سي.

وكشف البحث أن Instagram (44%)، وفيسبوك (33%)، و X (24 %)، المعروف سابقاً باسم تويتر، كانوا أيضاً أكثر استخداماً من الاستماع للمذيعين الوطنيين من قبل الجيل Z.

وزعم لي كاين، مدير الاتصالات السابق، والشريك المؤسس في شركة تشارلزبي للاتصالات التي كلفت بإجراء الدراسة، أن الدراسة تشير إلى أن ما يسمى بالجيل Z كان يبشر بـ "عصر إعلام ما بعد الحقيقة".

وقد شهد التقرير، الذي يحمل عنوان "التحدث إلى الأمة: كيف تتحدث إلى بريطانيا الحديثة"، مشاركة أكثر من 8000 شخص في استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز.

وطلبت الدراسة من المشاركين تصنيف وسائل الإعلام الأكثر ثقة لديهم، وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

ومن بين مجموعة الجيل Z - الذين ولدوا بين عامي 1997 و2012 - سجلت الخدمات الإخبارية التلفزيونية أعلى نسبة بنسبة 31%، وتصدرت الصحف خمس القوائم وسجلت المواقع الإخبارية درجات عالية بنسبة 13% من المشاركين.

ومع ذلك، قال أكثر من ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا والذين تابعوا الأخبار إن قنوات التواصل الاجتماعي كانت مصدر الأخبار الرئيسي لهم.

وهذا مقارنة بحوالي الخمس الذين اختاروا التلفزيون، و13% اختاروا الصحف، و12% اختاروا المواقع الإخبارية.

وذكر التقرير أن وسائل الإعلام التقليدية لا تزال هي المهيمنة بين كبار السن.

وقال ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا والذين يتابعون الأخبار إنهم يتلقون ما لا يقل عن 40% من أخبارهم من التلفزيون، و16% من الصحف، وخمسهم من المواقع الإخبارية.

ومن بين هذه المجموعة، قال 12% فقط إن مصدر أخبارهم الأساسي هو وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كاين: "الجيل Z يتجه بأغلبية ساحقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، على الرغم من أن ثقته بها أقل بكثير من مصادر الأخبار التقليدية".