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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي فاروق تحيي حفلا غنائيا مع فرقة Djs بموسم الرياض.. 7 مارس

حفل مي فاروق وفرقة
حفل مي فاروق وفرقة Djs

تستعد الفنانة مي فاروق، لإحياء حفل غنائي ساهر لها ليلة الخميس 7 مارس المقبل مع فرقة Djs، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل مي فاروق وفرقة Djs، عن طرح تذاكر الحفل في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية. 

حفل مي فاروق وفرقة Djs

أغاني مي فاروق

وفي منتصف شهر فبراير، طرحت المطربة مي فاروق، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة " والتى تتعاون فيها مع الشاعر، تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. 

 

دارت فكرة التصوير فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل ستوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد.


يذكر ان الفنانة مي فاروق كانت قد روجت لأغنيتها الجديدة، عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية، ولاقت العديد من التعليقــات والإشادات من محبيها ومعجبيها الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية.

يذكر أيضا أن مي فاروق كانت قد طرحت منذ فترة قريبة، أغنية بعنوان "ليه " كلمات خالد امين، وألحان محمد رحيم،وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى وحققت نجاحا كبيرا، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية.،كما تعيش مى حالة من النشاط الفنى الكبير  وتستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة..
تقول كلمات اغنية "كل الحبيبة ":..

 

عارِف كُل الحّبيبه
وكلامهم على أغانيهم 
وعدد ناس فرحانه بيهم 
أنا عشقى أكتر بشوية 
مرة أو اتنين لاء ميه

مين فيهم شاف الطيبة 
أتحدى ّ أحن ما فيهم 
لو شوفوا طيبتك بعينيهم
زى ما شُفتها ب عينيا 
يجوا يشوفوا الحنيه

تعرف ساعات ب أستكرتك
على نفسى لما بأبصُ لك 
ولما ب أسمع ندِهتك 
ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب 
ف الحُب قبلك ده إتلغىّ
إنت الوحيد اللى إتوهب 
وصف الحياة دى كُلها


بكرة حايتقال أسامينا 
ل لقلوب لسه بيتلاقوا 
حايقلوا فى إتنين ياما دقوا 
م الدنيا جمال ليالها 
كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا ف دنيا لوحدينا 
ومفيش زينا هنا تاني 
لاقيا ف حُضنك ده مكاني 
طول مانا شايفاك حواليا 
انا مابغمضشى عينيا

عارف فيك حاجه غريبة 
وعينيك لما أسرح فيهم 
والله دُنيا لوحديهم 
دنيا بلفها ميت لفة 
وأحُضن إيديك وأتدفى

الناس لو فيهم عيبه 
أنا ليه بقى مش لاقيالك 
حاجه ألاحظها و أقولهالك 
كُلك ياحبيبى  مزايا 
وحقيقى فرقت معايا
تعرف ساعات ب أستكرتك
على نفسى لما بأبصُ لك 
ولما ب أسمع ندِهتك 
ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب 
ف الحُب قبلك ده إتلغىّ
إنت الوحيد اللى إتوهب 
وصف الحياة دى كُلها

مي فاروق الفنانة مى فاروق السعودية موسم الرياض أغاني مي فاروق

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