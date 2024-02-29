مرسيدس تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة دفع رباعي بسبب مشاكل فنية

أدت المخاوف المتعلقة بالسلامة إلى استدعاء مرتين منفصلتين لسيارات مرسيدس الرياضية متعددة الاستخدامات، الأول يتضمن ناقل الحركة في طرازات مختارة من GLE وGLS. والثاني، الذي يؤثر على عدد أقل من السيارات، ويشكل خطرًا لأن تصبح دواسة الفرامل غير فعالة في اصدارات 2024 GLE.

وتؤثر مشكلة ناقل الحركة على السيارات من موديلات 2020-2023 المجهزة بمحرك سداسي الأسطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات. في الولايات المتحدة، يؤثر هذا على إجمالي 105.071 سيارة منها 32.308 سيارة GLE 450 و72.7633 سيارة GLS 450.

علمت مرسيدس بالمشكلة في البداية في مارس 2022 لكنها كافحت لتحديد المشكلة حتى مايو 2023، بعد جمع البيانات من عدد كبير من المركبات في الميدان. تم إرجاع تعقيد المشكلة، الذي يُعزى إلى عوامل مختلفة، في النهاية إلى برنامج نقل الحركة في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

ووجد التحقيق الذي أجرته شركة صناعة السيارات أن المشكلة تنشأ عندما تنتقل إحدى هذه المركبات من السرعة السابعة إلى السادسة. إذا حاولت GLE أو GLS، أثناء هذا النقل إلى السرعة الأدنى، إلغاء النقل، بينما تكون درجة حرارة سائل ناقل الحركة منخفضة، ويحاول مولد التيار المتردد بقوة 48 فولت استعادة عافيته، فقد يتوقف المحرك.

يترك هذا السائق بشكل غير متوقع بدون قوة دافعة، مما قد يعرضه للاصطدامات الخلفية. تدعي مرسيدس أنه نظرًا لأن هذه حالة توقف المحرك، فلن يواجه السائقون مشكلة في إعادة تشغيل السيارة.

وتقول الشركة إنها طورت برمجيات لمنع المركبات من التوقف في ظل هذه الظروف. بدءًا من 16 أبريل، ستتصل مرسيدس بالمالكين لتطلب منهم إحضار سيارات GLE و GLS الخاصة بهم إلى وكيل قريب، حيث سيتم تثبيت البرنامج الجديد مجانًا.