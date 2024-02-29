انكماش إنتاج المصانع باليابان بأسرع وتيرة في 4 سنوات

انكمش إنتاج المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 4 سنوات وسط تراجع إنتاج السيارات ذات المحرك.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد اليابانية، تراجع الإنتاج الصناعي 7.5% الشهر الماضي، وهو مستوى أكبر من توقعات انخفاضه 7.3%.

وشهدت 14 صناعة من أصل 15 صناعة تراجعاً في مستويات الإنتاج الشهر الماضي.

كما خفضت الوزارة تقييمها للإنتاج الصناعي لأول مرة منذ يوليو العام الماضي، بما يكشف التحديات التي تواجه الاقتصاد الذي يحاول التعافي من الركود الذي حدث بنهاية العام الماضي.

وشهد قطاع السيارات ذات المحرك أكبر وتيرة انخفاض بنحو 17.8% في يناير الماضي.

وكانت شركة السيارات Toyota علقت شحن بعض موديلاتها في يناير، بعد اكتشاف مخالفات في اختبارات الشهادات بالنسبة لمحركات الديزل المطورة من جانب Toyota Industries التابعة لها.

كما هبطت عمليات تصنيع الآلات الكهربائية ومعدات الاتصالات الإلكترونية بما في ذلك بطاريات أيون الليثيوم بنسبة 8.3%.