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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرهان يتوجه إلى مصر فى زيارة رسمية

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل،  بتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني ركن عبد الفتاح البرهان، للقاهرة حيث يجري مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيجريان تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد  رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبد الفتاح البرهان حرص القوات المسلحة علي تعزيز الأمن والاستقرار بجميع الولايات السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع وفد الإدارات الأهلية بولاية النيل الأبيض برئاسة الناظر أبوبكر الشريف المكي عساكر ناظر عموم البقارة بالولاية.

 

مجلس السيادة السوداني ركن عبد الفتاح البرهان الرئيس عبد الفتاح السيسي الولايات السودانية الأمن

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