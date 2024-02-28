البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة السودانية على تعزيز الأمن والاستقرار بجميع الولايات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبد الفتاح البرهان حرص القوات المسلحة علي تعزيز الأمن والاستقرار بجميع الولايات السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع وفد الإدارات الأهلية بولاية النيل الأبيض برئاسة الناظر أبوبكر الشريف المكي عساكر ناظر عموم البقارة بالولاية.

من جانبه؛ أوضح الناظر أبوبكر الشريف في تصريح صحفي له ان اللقاء تناول الأوضاع بمحلية تندلتي وسير المقاومة الشعبية فيها باعتبارها البوابة الغربية للولاية.

وأكد الناظر أبوبكر علي وقوف كافة الإدارات الأهلية بالولاية خلف القوات المسلحة السودانية.